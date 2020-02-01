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السبت 1 فبراير 2020
كتب
الخرطوم - محمد أمين
نشرت السلطات السودانية المئات من قوات الشرطة في محيط استاد الجوهرة الزرقاء بامدرمان،إستعدادا للمباراة بين الهلال والأهلي المصري مساء اليوم، في الجولة الأخيرة لدوري أبطال أفريقيا.
ورصد “اخبار الخليج 365” إنتشار كبير لسيارات شرطة الإحتياط المركزي، وتواجد أمني مكثف داخل وخارج الإستاد، فيما بدأ جمهور الهلال بالتوافد منذ منتصف نهار اليوم.
الهلال يدخل المباراة بفرص تحقيق فوز لزيادة حظوظه في التأهل، وذلك بعد هزيمته أمام الاهلي في اللقاء الاول بهدفين مقابل هدف.
وكشفت تقارير صحافية تشكيلة نادي الهلال اليوم، قي حراسة المرمى جمال سالم، فيما توقعت ان يدفع المدرب في خط الوسط كل من ابوعاقلة والشغيل وبشة، وفي الدفاع (أطهر، السمؤال، الدمازين وبويا) في خط الدفاع، إلى جانب الثلاثي (الشغيل، أبو عاقلة وبشّه) ، وفي خط الهجوم (محمد موسى، سليم ووليد الشعلة).
كانت هذه تفاصيل خبر استعداد أمنية مكثفة قبل مواجهة الهلال والاهلي المصري بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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