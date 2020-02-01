تجمع المهنيين: لقاء حمدوك بـ غازي صدمة ويفتقر للحساسية السياسية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال إسماعيل التاج المتحدث الرسمي باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، إن لقاء عبد الله حمدوك رئيس الوزراء وغازي صلاح الدين رئيس الجبهة الوطنية للتغيير، يشكل صدمة كبيرة ويفتقر للحساسية السياسية، وفي تغريدة نشرها إسماعيل على حسابه بتويتر قال : ” ‏يشكل لقاء غازي صلاح الدين رئيس الجبهة الوطنية للتغيير ورئيس الوزراء بمكتب الأخير بمجلس الوزراء صباح 30 يناير صدمة كبيرة. يفتقر اللقاء للحساسية السياسية ولا يخدم مسيرة الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي”. ودعا إسماعيل مجلس الوزراء تقديم توضيحات سريعة لا غموض فيها عن اللقاء المزعوم. اليوم التالي المادة السابقة رئيس مجلس الوزراء إلى جيبوتي غداً في زيارة ليومين المقالة القادمة الترشيد..!!.. بقلم الطاهر ساتي

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