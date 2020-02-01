رئيس مجلس الوزراء إلى جيبوتي غداً في زيارة ليومين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يبدأ رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك غداً الأحد، زيارة إلى دولة جيبوتي تستغرق يومين، بدعوة من الرئيس الجيبوتي اسماعيل عمر قيلي.

ويعقد رئيس الوزراء فور وصوله، جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الجيبوتي، يتم خلالها بحث سبل تطوير علاقات البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويتم ظهر نفس اليوم، عقد جلسة مباحثات بين الجانبين السوداني برئاسة حمدوك والجيبوتي برئاسة قيلي، يتم خلالها بحث مجالات التعاون الثنائي وآليات تطوير التنسيق المشتركة لخدمة مصالح الشعبين الشقيقين.

ويشمل برنامج زيارة حمدوك لجيبوتي في يومه الاول عقب جلسات المباحثات، زيارة لموانئ جيبوتي والوقوف على تجربتها في هذا المجال.

ويضع حمدوك، رئيس منظمة الايقاد للدورة الحالية، يوم بعد غدٍ الاثنين حجر الأساس لمقر الايقاد الجديد بمدينة هيرموس بالعاصمة جيبوتي، بجانب زيارة منشآت جيبوتي تليكوم .

وكان سفير جيبوتي لدى الخرطوم أحمد على بري، سلم رسالة خطية لرئيس الوزراء من الرئيس الجيبوتي مؤخراً، قدم خلالها دعوة الرئيس قيلي إلى رئيس الوزراء لزيارة جيبوتي، وأكد موقف جيبوتي الداعم للسودان في كافة المحافل.

ووصفت صحف جيبوتي الناطقة بالعربية، زيارة حمدوك لجيبوتي بالمهمة والداعمة للتواصل بين البلدين. وامنت على ان التنسيق بين قادة الدول يأتي تواصلا للتشاور القائم لخدمة المصالح الاقتصادية وتعزيزا للدور السياسي في المحافل الدولية والاقليمية خاصة الايقاد.

باج نيوز