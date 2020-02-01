صندوق النقد الدولي يؤكد استعداده للعمل مع بنك السودان المركزي

الخليج 365: أكد Dumisani H.Mahlinza المدير التنفيذى ممثل السودان فى مجلس المديرين التنفيذيين بصندوق النقد الدولي استعداد الصندوق للعمل مع محافظ بنك السودان المركزي والموظفين المعنيين بملف الصندوق بالبنك وتقديم المساعدات الفنية اللازمة للعمل سوياً نحو اعادة الاستقرار الاقتصادي لمسارة المستهدف. جاء ذلك في رسالة تهنئة تلقاها البروفيسور بدرالدين عبدالرحيم بمناسبة تعيينه محافظاً لبنك السودان المركزي، وخاطب المدير التنفيذي المحافظ بصفته المحافظ المناوب للسودان فى مجلس المحافظين بالصندوق ، مشيرا الي أن تعيين المحافظ جاء في وقت عصيب حيث يواجه الاقتصاد الكلي تحديات الانكماش وتفاقم معدلات التضخم . واشار المدير التنفيذي الي العمل في اطار المجموعة الافريقية الاولي لتناول تلك الموضوعات، موضحا استعداد الصندوق للعمل جنباً الي جنب مع بنك السودان المركزى في هذا الاطار . وأكد المدير التنفيذي بالصندوق أنه واثق من قيادة محافظ بنك السودان الرشيدة وخبرته السابقه لاعادة الاقتصاد السودانى نحو مساره الاقتصادي بالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. يذكر أن المشاورات جارية بين البنك المركزي والصندوق لارسال فريق لاعادة هيكلة بنك السودان المركزي قريباً. صحيفة الانتباهة المادة السابقة التحقيق مع عبدالله البشير المقالة القادمة مصادر تكشف عن اسماء سفراء مرشحين من الخارجية لسفارات السودان بالخارج

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