التحقيق مع عبدالله البشير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر صحفية في الخرطوم عن التحقيق مع شقيق المخلوع عبدالله البشير من قبل النيابة بعد استدعاءه من سجن كوبر كما جرى القاء القبض على شريكه في تهم فساد .

وفي التفاصيل ألقت نيابة مكافحة الفساد القبض على المراجع القانوني الشهير، مصطفى سالم بيومي، وحققت مع شقيق المخلوع، عبدالله أحمد البشير، في بلاغ فساد “مشترك” بينهما يتعلق بنادي الطيران المدني،

وقال المهندس حيدر عبدالفتاح ساتي، المدير السابق للنادي، المدير العام لشركة “إيرو العالمية للانشاءات المحدودة” المؤسسة للمشروع، أن شقيق المخلوع البشير، استغل نفوذه، ومع شريكه” مصطفى سالم” قام بتغيير شركة مساهم فيها من اسم (الشركة القطرية السودانية للحلول المتكاملة) لـ(شركة إيرو للفندقة والسياحة المحدودة)، مبيناً “إن ذلك الإجراء تم بخدعة ليكون الاسم مشابها لشركتهم”.

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وقال ساتي” إن عبدالله البشير بصفته رئيس لمجلس الإدارة خاطب الشركة القابضة لمطارات الخرطوم، بأن (شركة إيرو العالمية للإنشاءات) تحولت لـ(شركة إيرو العالمية للفندقة والسياحة)، حتى يحق لهم إدارة النادي”.

وبحسب صحيفة اليوم التالي جزم ساتي بأنهم لم يغيروا اسم الشركة، مؤكداً بأنه شرع في اتخاذ إجراءات قانونية بعد أن منحته المحكمة التجارية إذن التقاضي، وأكد ساتي أن عبدالله البشير

تم استدعاؤه من سجن كوبر للتحقيق وتمت إعادته للسجن، بينما ألقت النيابة القبض على شريكه المراجع مصطفى بيومي وأفرجت عنه بالضمان.