وزيرة الشباب والرياضة تستقبل مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للشباب

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قالت وزيرة الشباب والرياضة ولاء عصام البوشي، إنها استقبلت أمس مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للشباب السيدة جايتما فيكرماناياكي.
وأضافت في تغريدة على (تويتر) اليوم “السبت”، بأن المبعوثة ستمضي أربعة أيام وتلتقي بمجموعات شبابية مختلفة بين الخرطوم ومدينة الأبيض وغيرها من لقاءات.
وتابعت: “دور شباب السودان القيادي في إحداث التغيير لفت نظر العالم أجمع لبلدنا الحبيب”.
واستقبلت البوشي بمكتبها اليوم المبعوثة الأممية، بحضور منسق مكتب الأمم المتحدة بالسودان وممثل صندوق الأمم للسكان.
وإستمع الوفد لتنوير من الوزيرة عن قضايا الشباب والخطط والبرامج والأنشطة الداعمة لقضاياه وإحتياجاته وتطلعاته.
وقالت البوشي، إن لقاءاتها السابقة مع دول العالم، جاءت في إطار توفير الدعم والمساعدة، وذلك بعد الدور الإيجابي للشباب وقدرته في إحداث التغيير الإيجابي بالبلاد.
وأكدت أنها لن تألو جهدا في تسخير كافة الإمكانات المتاحة من أجل خلق واقع أفضل للشباب، ونوهت لدفعها بجملة مقترحات للمبعوثة الأممية لدراستها وإمكانية دعمها.
بدورها، أبدت المبعوثة سعادتها بالمجهودات الكبيرة التي قامت بها الوزيرة، وأكدت حرصها واستعدادها التام لتوفير ودعم كافة المشروعات التي تلبي تطلعات الشباب.
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