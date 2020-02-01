الزواحف بالفولة: (وينو الوقود وينو.. وينو الخبز وينو)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: طالب الآف المتظاهرين بمدينة الفولة بولاية غرب كردفان برحيل الحكومة الانتقالية وتحسين الاوضاع الاقتصادية وتحقيق السلام. وبثت الصفحة الرسمية للزحف الاخضر مشاهد مصورة من الموكب الاحتجاجي بمدينة الفولة، السبت، على الرغم من حظر السلطات المحلية للتظاهر إلى حين اقرار قانون ينظم ذلك. وأفاد مراسل (الأناضول) نقلاً عن شهود عيان أن المحتجين حملوا الأعلام الوطنية وهتفوا: (وينو السلام وينو.. وينو الوقود وينو.. وينو الخبز وينو)؟ كما رددوا شعارات (حرية .. سلام.. عدالة .. الثورة خيار الشعب.. ياحمدوك أمرق أمرق الباب هناك). صحيفة الانتباهة المادة السابقة عائشة موسى توجه جهات الاختصاص بالعمل على استمرار حملات النظافة المقالة القادمة وزيرة الشباب والرياضة تستقبل مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للشباب

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