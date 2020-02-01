عائشة موسى توجه جهات الاختصاص بالعمل على استمرار حملات النظافة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعت عائشة موسى عضو مجلس السيادة الانتقالي إلى ضرورة العمل الجاد وتكاتف الجهود من أجل بيئة صحية خالية من النفايات واظهار ولاية الخرطوم خاصة والسودان عامة بصورة مشرقة، جاء ذلك لدى تدشينها اليوم السبت انطلاقة الحملة الكبرى لإزالة النفايات واصحاح البيئة بولاية الخرطوم والتي تستمر لمدة ثلاثة ايام، حيث طافت على عدد من المحليات والأحياء ووقفت على سير حملة النظافة بمشاركة فاعلة من كل فئات المجتمع.

ووجهت عضو مجلس السيادة الانتقالي جهات الاختصاص بالعمل على استمرار حملات النظافة ومد الأحياء بالآليات وانتظام عمل عربات نقل النفايات.

وأكد الفريق الركن أحمد عابدون حماد، والي الخرطوم عزم الولاية على استمرارية الحملة من خلال مشاركة المواطنين في الأحياء المختلفه من أجل الوصول إلى ولاية خالية من النفايات.

جريدة اليوم التالي