اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

إصابة شرطيين ومواطن في اشتباك بأم درمان

0 نشر
Waddah 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 01-فبراير-2020

0 مشاهدة

إصابة شرطيين ومواطن في اشتباك بأم درمان

أصيب شرطيان ومواطن واحد، إثر اشتباك نظامي مع قوة شرطية، أثناء حفل اقتحمته مجموعة متفلتة بـ(أم درمان) مساء “الجمعة”.

 

وقال بيان للشرطة، اليوم “السبت” بحسب صحيفة (مصادر)، إن قوة تابعة للطوف الليلي بشرطة ولاية الخرطوم؛ استطاعت السيطرة على مجموعة متفلتة بالحارة (73) – الإسكان غربي أم درمان، وأكدت مقدرتها على حسم أي مظاهر للتفلت وتقديم المتورطين للعدالة.

Advertisements

 

وأوضح البيان، أن “المجموعة أثارت الشغب بحفل ليلي فتدخلت القوة لحسمهم، إلا أن نظامياً أطلق أعيرة نارية تسببت في إصابة اثنين من أفراد الطوف، وتبادلت معه الشرطة الأعيرة النارية، مما أدى ﻹصابة مواطن آخر”.

 

وأشارت الشرطة، إلى اسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونبهت إلى أن حالتهم الصحية مستقرة، وقالت إنها اتخذت إجراءات قانونية بدائرة الاختصاص.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة شرطيين ومواطن في اشتباك بأم درمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا