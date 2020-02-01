إصابة شرطيين ومواطن في اشتباك بأم درمان

أصيب شرطيان ومواطن واحد، إثر اشتباك نظامي مع قوة شرطية، أثناء حفل اقتحمته مجموعة متفلتة بـ(أم درمان) مساء “الجمعة”.

وقال بيان للشرطة، اليوم “السبت” بحسب صحيفة (مصادر)، إن قوة تابعة للطوف الليلي بشرطة ولاية الخرطوم؛ استطاعت السيطرة على مجموعة متفلتة بالحارة (73) – الإسكان غربي أم درمان، وأكدت مقدرتها على حسم أي مظاهر للتفلت وتقديم المتورطين للعدالة.

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وأوضح البيان، أن “المجموعة أثارت الشغب بحفل ليلي فتدخلت القوة لحسمهم، إلا أن نظامياً أطلق أعيرة نارية تسببت في إصابة اثنين من أفراد الطوف، وتبادلت معه الشرطة الأعيرة النارية، مما أدى ﻹصابة مواطن آخر”.

وأشارت الشرطة، إلى اسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونبهت إلى أن حالتهم الصحية مستقرة، وقالت إنها اتخذت إجراءات قانونية بدائرة الاختصاص.

الخرطوم (أخبار الخليج 365 )