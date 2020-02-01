الشرطة : خطة محكمة لتأمين مباراة الهلال والاهلى

وقف الفريق أول شرطة حقوقي عادل محمد احمد مدير عام قوات الشرطة علي جاهزية الإدارات الشرطية المعنية بتامين مباراة اليوم بين نادي الهلال والأهلي المصري بحضور الفريق شرطة /خالد بن الوليد مدير شرطة ولاية الخرطوم وعدد من قادة الشرطة

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حيث اطمأن بشاير بحسب ( سونا)علي إنفاذ خطة تأمين المباراة بجانب الترتيبات والتدابير التأمينية المتعلقة بانتشار شرطة المرور بمداخل ملعب المباراة والطرق المؤديه إليه لتسهيل حركة الجمهور وقوات شرطة العمليات ومكافحة الشغب وقوات الاحتياطي المركزي بجانب انتشار قوات الدفاع المدني والمباحث والادلة الجنائية والكلاب الشرطية واسعاف الشرطة بجانب المراقبة الالكترونية عبر غرفة السيطرة والتحكم بشرطة ولاية الخرطوم وعدد من الوحدات الشرطية ذات الصلة للحفاظ علي سلامة الجمهور وتحقيق اهداف الرياضة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)