منع إدخال قوارير المياه والأجسام الصلبة لموقعة الهلال والأهلي.. شطة: المباراة صعبة جداً

أكد كابتن عبد المنعم حسين (شطة) عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) صعوبة مباراة الهلال والأهلي والتي تقام على إستاد أم درمان غداً (السبت).

وقال شطة أن المباراة ستكون من المباريات الصعبة جداً من خلال نتائج الفريقين في هذه المجموعة، مضيفاً أن التعادل في صالح الأهلي وليس أمام الهلال سوى الفوز، لافتاً إلى أن اعتماد الهلال على خسارة النجم الساحلي في مباراته القادمة مع فريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي ضعيف، وقال إن مباراة

النجم مع بلاتينيوم سهلة ومن المتوقع أن يحسمها النجم لصالحه ولذلك ليس أمام الهلال سوى الفوز، وزاد أن هذا صعب من المباراة وخلق حملة من التعصب لدى جماهير الهلال، مؤكداً أن أي أحداث شغب

ستصاحب المباراة ستنسب للثورة، وقال لذلك أتوقع تأمين قوي خارج الملعب، أما داخل الملعب فهي مسؤولية الحكم، مبيناً أن الحكم الذي سيحكم المباراة كان قد حكم مباراة الهلال والنجم الساحلي، واعتبرت الجماهير هذا الحكم قد ظلم الهلال في هذه المباراة، وقال إن الهلال اتصل بالكاف لرفض هذا

الحكم، موضحاً أنه من الصعوبة الاستجابة لهذا المطلب، وقال إن الموافقة ستكرس مبدأ خطيراً بأن أي نادٍ عنده مشكلة مع حكم سيطلب بتغييره، وهذا صعب جداً تنفيذه لأن الاتحاد لو استجاب له لن نرى

حكاماً بعد ذلك، مضيفاً أن الاتحاد لم يرد على الهلال أصلاً في هذا الطلب، وهذا موقف ثابت منذ زمن طويل في الاتحاد، متوقعاً أن تكون المباراة عصيبة جداً وأن تكون الكرة بها قليلة، وقال سيكون الأهلي بها حريص على الدفاع، وسيكون هناك هجوم من الهلال ربما يفتح خطوطه من الخلف نتيجة لهذا الهجوم، معرباً عن أمله أن تخرج المباراة بالمستوى الذي يليق بحجم الفريقين، وقال إن الفائز في هذه المباراة سيكون الأكثر ثباتاً وتحكماً، مضيفاً أن النتيجة العادلة أداء مشرف للفريقين الكبار والمكسب كرة جميلة تشرف الناديين.

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* الشرطة تمنع دخول قوارير المياه وأي جسم صلب في مباراة الهلال والأهلي المصري

الشرطة تكمل استعداداتها الأمنية والفنية لمباراة الهلال والأهلي المصري

منعت الشرطة إدخال قوارير المياه وأي جسم صلب يمكن أن يتسبب في حالات شغب داخل ملعب مباراة الهلال مع الأهلي المصري في البطولة الإفريقية بإستاد الهلال.

ووقف الفريق شرطة خالد بن الوليد الصادق مدير شرطة ولاية الخرطوم على اكتمال كافة الترتيبات الأمنية والفنية لقوات شرطة ولاية الخرطوم لتأمين مباراة الهلال والأهلي المصري المقامة بملعب إستاد الهلال ضمن مباريات البطولة الإفريقية للأندية، جاء ذلك في اجتماعه بقادة قوات التأمين المكونة من مختلف وحدات الشرطة ذات الاختصاص بعمليات التأمين حتى تخرج المباراة إلى بر الأمان.

وبحسب صحيفة اليوم التالي ناقش الاجتماع تفاصيل خطة التأمين خارج وداخل الملعب كما أمن على عدم السماح بدخول قوارير المياه والأجسام الصلبة، وتناشدت شرطة ولاية الخرطوم كافة المشجعين بالتحلي بالروح الرياضية السمحة واتباع توجيهات الأجهزة الأمنية المسؤولة عن تأمين المباراة حتى تخرج المباراة بالشكل المطلوب لإبراز الوجه المشرق للجمهور الرياضي السوداني.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)