اتحاد المخابز يعلن رفع سعر الرغيفة إلى جنيهين

أعلن اتحاد المخابز بولاية الخرطوم رفع تسعيرة الخبز إلى جنيهين، وقال متحدث باسم الاتحاد في مؤتمر صحافي أمس (الجمعة): (نحن نمثل جميع مخابز ولاية الخرطوم نعلن رفع أسعار الخبز إلى (2) جنيه للرغيفة زنة (70) جراماً). وأضاف رداً على سؤال إن كان القرار اتخذ دون مشاورة الحكومة: (رفعنا تصورنا للحكومة قبل خمسة أشهر ولم يرد علينا أحد هنالك زيادات في أسعار الخميرة وصلت إلى ستمائة جنيه للكرتونة الواحدة التي كانت تباع بـ 1800 جنيه). وقال أحد المتحدثين إنهم يعملون لمدة (30) عاماً في مجال الخبز ولكن الآن صار سعر الرغيفة بجنيه لا يغطي تكاليف الإنتاج وهناك خياران إما أن نزيد سعر الخبز أو نتوقف عن العمل. وأضاف: (لا يمكن أن أنتج (1400) رغيفة يأتي تالف منها (50) رغيفة وأبيعها رغم ذلك بهذا السعر، ولا مشكلة لدينا في الالتزام بالأوزان ونرحب بالرقابة عليها).

* اجتماع لوزير الصناعة مع اتحاد المخابز لبحث حلول لأزمة الخبز

اكد وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني عدم إعلان الحكومة لأسعار الخبز،وقطع بأن الحكومة هي الجهة الوحيدة المخوّل لها تحديد أسعاره.

وهدد، في تصريح بثته الفضائية السودانية أمس، بأن أي جهة تحاول تجاوز الحكومة في تحديد أسعار الخبز، ستُواجه بالقانون. وقال “هنالك مسار تشاركي بعد تكوين لجنة منذ شهر، وأي مخبز يخالف ذلك، يُعرّض نفسه للمحاسبة القانونية، وزاد” الديموقراطية لا تعني الفوضى”.

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وأضاف مدني أن أعضاء اللجنة اتفقوا على إصدار قرارات نهاية الأسبوع، خاصة بأسعار الدقيق وذلك بعد اتضاح الرؤية”، وقطع بأن أي جهة تحاول استباق ذلك فهو تصرف غير مقبول، وستجعل محاولة من يقوم بتطبيق زيادة على أسعار الخبز مواجهاً بالقانون، لافتا إلى أن الدقيق مدعوم من الدولة، وقال إن رصدهم كشف عن تجاوزات في أمر دقيق الخبز، وأكد أن ايقاف التجاوزات سيواجه بمقاومة. ووصف ما يحدث في الخبز بأنه جزء من الطريقة “المافوية” للنظام البائد – على حد تعبيره.

ذكر ان اصحاب المخابز اعلنوا ظهر أمس الجمعة زيادة سعر الخبز لتصبح القطعة 70جرام بجنيهين، ابتداءا من صباح اليوم السبت، وذلك دون موافقة الحكومة، وبرروا خطوتهم لجهة ارتفاع تكلفة صناعة الخبز.

وبحسب صحيفة اليوم التالي كشف مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة، عن اجتماع انعقد أمس (الجمعة) مع اتحاد أصحاب المخابز لبحث حلول أزمة الخبز، وقال مدني في منشور على صفحته بـ (فيسبوك) “التقينا قبل قليل بوفد اتحاد أصحاب المخابز بالوزارة حاملاً هموم عضوية الاتحاد” وأضاف : “قمنا بالنقاش المستفيض مع الوفد بحضور ممثلي لجنة العمل الميداني بقوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة”، وأوضح أن الاجتماع أمن على عمل اللجنة المشتركة الحالية، وأشار إلى أنها ستُنهي أعمالها وترفع توصياتها بحلول نهاية الأسبوع الحالي، لإصدار المنشورات المنظمة لسياسات العمل التي سوف تسهم في حل الأزمة في المدة التي تم تحديدها سابقاً فقط.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)