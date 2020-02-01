مريم الصادق: مفاوضات جوبا لن تؤدي إلى سلام

كشفت نائب رئيس حزب الأمة القومي، مريم الصادق المهدي عن وجود مخاطر تحدق بالسودان وحكومته الانتقالية، لكنها توقعت أن تشهد الفترة المقبلة تسارعاً أكبر في إصلاح الاخفاقات التي حدثت بسبب التباطؤ في حسم مسألة التمكين

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وتفكيك مفاصل الدولة التي كان قابضاً عليها نظام عمر البشير بصورة كاملة، على الرغم من حله بصورة رسمية، وقالت مريم في حوار مع (اندبندنت عربية) ينشر بالداخل إن ما يجري في جوبا لن يؤدي إلى سلام واقعي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)