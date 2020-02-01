ماذا قال نجوم “الأزرق” عن مبارة الهلال والأهلي المصري اليوم؟

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

مع اقتراب التاسعة من مساء اليوم “السبت”، ترتفع حرارة التوقعات والتكهنات والتعليقات، فهي موعد اللقاء الأفريقي الحاسم الذي يستضيف فيه الهلال السوداني، النادي الأهلي المصري لحساب الجولة السادسة والأخيرة في دوري مجموعات أبطال أفريقيا.

ويدخل الهلال إلى المباراة حاملاً آمال وطموحات كل القاعدة الرياضية والوطنية، باعتباره ممثل السودان الوحيد في المحافل الخارجية في كرة القدم هذا الموسم. ورافعاً شعار الفوز فقط لضمان التأهل إلى المرحلة المقبلة.

نجوم “الأزرق” السابقين والحاليين، وجهوا العديد من رسائل الدعم والمؤازرة، عبر تصريحاتهم وصفحاتهم على وسائل التواصل الإجتماعي.. (باج نيوز) رصد بعض هذه التعليقات والنصائح:

صعيب: كونوا أسوداً

ودون صهيب عز الدين (ثعلب الهلال) كلمت قال فيها: “الهلال وطن ولا نبالغ في هذا التعريف.. أفراح واحزان ذكريات ماضي ومستقبل وحاضر، كل هذا يتلخص بالنسبة لنا في مدى تعلقنا بهذا الكيان” ووصف المباراة بأنها مباراة العبور.

وأضاف: “رسالة إلى زملائي اللاعبين.. كونوا أسوداً بالعزيمة والروح القتالية.. اصنعوا المجد والتاريخ.. الـ90 دقيقة تمثل حصاد لمجهودكم فلا تضيعوها.. قاتلوا من اجل اسعاد جمهور الهلال”.

وتابع: “رسالة الى جمهور الهلال.. التشجيع طوال الـ90 دقيقة خلي صوتك عالي واهتف قول الله الوطن الهلال.. ضعوا فيهم الثقة كونوا لهم كل شئ كما عودتمونا دايما بحضوركم ومؤازرتكم للفريق.. ولنكن كلنا من اجل الهلال.. سبت العبور ابقوا الصمود”.

حمودة: يوم فرح الهلال

ودون حمودة بشير على صفحته: “تحية وتقدير لكم كامل الاحترام جمهور الهلال العظيم.. التحية اولتراس الهلال العظيم.. كل التقدير والاحترام اخواني اللاعبين”.

وقال: “اليوم هو يوم فرح الهلال العظيم نعيد فيه ذكريات الماضي ونسطر معا تاريخ اليوم بالاخلاص والتفاني والتضحية”.

وأضاف: “فقط كونوا في الموعد واستشعروا المسؤولية لإسعاد الملايين من شعب الهلال.. هي مباراتكم في المقام الأول والنصر يأتي من اقدامكم بعد توفيق الله عز وجل بالقوة والعزيمة نحقق المراد.. عاش شعب الهلال العظيم.. ابنكم العاشق دوما حمودة بشير”.

علاء: كلنا خلف الهلال

وكتب علاء الدين يوسف: “اليوم يوم السودان كلنا خلف الهلال”.

وأضاف: “إلى نجوم الهلال انتم قادرين على الفوز”.

عمر بخيت: أثق في قدراتكم

فيما غرد عمر بخيت بالقول: “أثق في قدارتكم افعلوها من أجل جمهور الهلال الذي سيقف معكم بقوة”.