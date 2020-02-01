مدرب النجم يتخوف من مواجهة بلانتيوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد المدير الفني للنجم الساحلي، الإسباني خوان كارلوس جاريدو، أنه لا خيار أمام فريقه إلا الفوز في مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي،السبت.

ويستقبل النجم الساحلي، بلاتينيوم في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي يحتاج فيها إلى الفوز حتى يحسم تأهله، دون انتظار نتيجة مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني.وقال جاريدو، خلال مؤتمر صحفي، مساء امس الجمعة: “لن نساوم غدا في النتيجة النهائية، المباراة ستكون خاصة وهامة لأن الفوز بها سيمكننا من مواصلة المشوار في المسابقة الإفريقية، وفريقي لديه من الإمكانات لتحقيق ذلك”.

وأضاف: “ليس صحيحا أن مباراة الغد سهلة، للفوز بالمباراة علينا أن نحترم منافسنا، ولذلك أقول إن المهمة تحتاج إلى تعامل جدي مع اللقاء”.

وتابع: “بلاتينيوم سيلعب دون ضغوطات، لأنه خارج المنافسة على التأهل، وليس لديه ما يخسره”.

واستطرد: “الضغط سيكون مسلطا على فريقي المطالب بالفوز للترشح”، مؤكدا أنه طلب من لاعبيه خوض المواجهة بثقة دون استسهال المنافس”.

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وختم: “مباراة بلاتينيوم تعتبر اختبارا هاما، وفريقي جاهز لكسب الرهان وتحقيق الفوز، الذي سيمنحنا بطاقة العبور إلى ربع النهائي ومواصلة المشوار في المسابقة”.

أما المدير الفني لبلاتينيوم، الهولندي هندريك بيتر، فقال خلال المؤتمر الصحفي: “جئنا إلى تونس من أجل تقديم مباراة طيبة نظهر فيها حقيقة إمكاناتنا، وخصوصا الهجومية”.

وأضاف: “غياب الرهان بالنسبة لفريقي لا يعني أن لاعبيّ سيخوضون المباراة دون روح انتصارية، سنحرص على تأكيد الوجه المرضي الذي ظهرنا به أمام الأهلي”.

وتابع: “ليس لدينا ما نخسره غدا سنلعب بلا ضغوطات، وسنحاول استغلال الضغط المسلط على منافسنا لمباغته”.

وختم: “مباراة السبت ستمنحنا مزيدا من الخبرات، فمواجهة فريق بحجم النجم الساحلي يتيح أمامنا الفرصة للتعلم التعلم