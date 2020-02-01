علي بلدو يثير ضجة واسعة بعد مطالبته بإحترام (المثليين) بالسودان.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أثار بروفيسور الطب النفسي الشهير علي بلدو ضجة واسعة داخل مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان على خلفية دفاعه عن (المثليين) بالسودان. وتحدث الدكتور بلدو الشهير بإثارة القضايا الإجتماعية وإطلاق التصريحات الشهيرة خلال استضافة بفضائية أم درمان مطالباً بإحترام حقوق وشخصية هذه الفئة طالما أنهم (في حالهم) على حد تعبيره. وتابع بحسب ما شاهد محرر كوش نيوز : لابد لنا أن نعترف بحقوقهم وواقعهم, وذهب بلدو لأبعد من ذلك مطالباً الجهات المختصة بسن قوانين تحترم حقوق المثليين رجالاً كانوا أو نساءًا

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