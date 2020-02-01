بالصورة.. الفنانة المثيرة للجدل ريان الساتة تؤدي العمرة وتلفت الأنظار وهذه هي حقيقة إعتزالها الغناء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

لفتت الفنانة السودانية الكثيرة للجدل ريان تمتام أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بعد نشرها لصورة بعد أدائها للعمرة رفقة صديقتها الفنانة الشابة إيمان الشريف.

وبحسب متابعات محرر كوش نيوز فقد سلط رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأضواء على صورة المطربة التي نالت شهرة واسعة على السوشيال ميديا بسبب أغنياتها الهابطة وملابسها المثيرة.

بعض متداولوا الصورة على السوشيال ميديا أعترفوا بعدم تعرفهم على المطربة من الوهلة الأولي بعد ظهورها متحجبة بعد انتهائها من مناسك العمرة, وذكروا في تعليقاتهم أن شكل المطربة تغير تماماً.

أداء الفنانة للعمرة تبعته شائعات كثيرة, منها توبتها واعتزالها الغناء بشكل رسمي, وهو ما نفته المطربة حسبما أكد ناشطون مقربون منها ينشطوم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.