(7)مليون جنيه من شركة الأقطان للدعم الإجتماعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قطع المهندس ازهري سعيد المدير العام المكلف لشركة الأقطان بأن المسؤلية الإجتماعية تعد هدف أساسي من أهداف الشركه لخلق إستقرار وتنمية إقتصادية واجتماعية بمواقع المزارعين ووعد خلال مخاطبته صباح اليوم بقاعة المزارعين بمدني الإحتفال الذي نظمته الشركة علي شرف توزيع مبلغ 7 مليون جنية دعم إجتماعي لمواقع المزارعين بالجزيرة والرهد وسنار بحضور محافظ مشروع الجزيرة المكلف ومدراء المشاريع المروية ومدير ديوان الزكاة بالولاية ومدراء شركات التأمين وبمشاركة واسعة من المزارعين بمضاعفة مبلغ الدعم الإجتماعي خلال الموسم القادم لافتا إلي ان الإهتمام بمعاش الناس وترقية بئية المزارعين من أولويات الشركة مشددا علي ضرورة قيام ورشه لتقيم الزراعة التعاقدية ..

من جانبه أعلن المهندس الطيب الطاهر المدير التنفيذي لشركة سيرفكوت لزراعة الاقطان أن جملة الأرباح التي تم صرفها للمزارعين بمختلف المشاريع بلغت 536 مليون جنية وأشار لإسهام الزراعة التعاقدية في زيادة المساحات المزروعة بجانب خلق تنمية إقتصادية واجتماعية بمواقع الإنتاج الأمر الذي خلق إستقرارا وسط المزارعين إضافة للارتقاء بالإنتاج والإنتاجية وأكد أن شركة الأقطان قدمت النموذج الصالح في الزراعة التعاقدية حتي يأتي البديل في ظل إلتزام الأطراف وأكد أن معيار توزيع الدعم الإجتماعي المساحة المزروعة بواسطة شركة الأقطان وأوضح أن الدعم استهدف أكثر من 32 مكتب علي مستوي مشروع الجزيرة بجانب عدد من المكاتب بمشاريع حلفا وسنار والرهد وقال إن الهدف من الدعم الإجتماعي تحفيز القري والجمعيات الزراعية والدفع باللهمم والخدمات وأعلن عن قيام ورشه لتقييم الزراعة التعاقدية خلال الأيام المقبله .. فيما إمتدح المهندس علي أحمد إبراهيم ممثل محافظ مشروع الجزيرة جهود شركة الأقطان في إعادة الأقطان السودانية لسيرتها الأولي وقال ان شركة الأقطان أكدت مصداقيتها في توزيع أرباح المزارعين وقطع بمساهمة الشركات التعاقدية في إستمرار زراعة محصول القطن بالمشروع واعلن أن جملة مساحات الشراكات الزراعية بمشروع الجزيرة بلغت 151 الف فدان .. وعبر المهندس الأمين البشير ممثل مشروع الرهد الزراعي عن إشادته بالزراعة التعاقدية في زيادة الإنتاج والإنتاجية مطالبا المزارعين بالمحافظة علي الزراعة التعاقدية والإلتزام ببنود العقد .. وأكد المهندس آدم جبر ممثل مشروع سنار نجاح تجربة الاقطان التي قدمت الأنموذج في الزراعة التعاقدية .. وشدد الأستاذ عبد السلام الشامي رئيس مهن الإنتاج الزراعي بمشروع الجزيرة علي ضرورة المحافظة علي شركة الأقطان وكشف ان الشركة خصصت 2% من ارباحها للدعم الإجتماعي مثمنا دور الشركات التعاقدية في زيادة المساحات المزروعة .. هذا وقد تم في ختام الإحتفال تكريم محافظ مشروع الجزيرة ومدراء شركات التامين كما تم توزيع شيكات دعم لعدد من المكاتب كنماذج ..