مسار الشرق يلتقي مع جعفر الميرغني بجوبا

عُقدت بعاصمة جنوب السودان جوبا جلسة مباحثات بين قيادة مسار الشرق ممثلة بالأستاذ أسامة سعيد رئيس وفد التفاوض لمسار الشرق والاستاذ عبدالوهاب جميل كبير المفاوضين وبين السيد جعفر الصادق الميرغني نائب رئيس الحزب ووفد رفيع المستوي من قيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وتناولت المباحثات سبل دعم عملية السلام التي تعقد في جوبا، وأمن الطرفان علي ضرورة التوصل إلي سلام عادل وشامل يحقق الأمن والاستقرار لكل السودان، كما تناول اللقاء تبادل الرؤى والأفكار حول الموقف التفاوضي لمسار الشرق.

Advertisements

من جانبه أعلن جعفر الميرغني بحسب صحيفة السوداني الدولية، عن دعم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل لمسار الشرق والوقوف خلفه دعماً وسنداً، وامن الطرفان على تعزيز وتطوير العلاقة التاريخية التي تربط الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بمؤتمر البجا المعارض والجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)