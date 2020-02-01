(60) ألف طن قمح تصل ميناء بورتسودان

من المتوقع أن تصل اليوم ميناء بورتسودان باخرة تحمل (60) ألف طن من القمح من مجمل (120) ألف طن تعاقدت عليها شركة سين للغلال.

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وبحسب صحيفة آخر لحظة، كشفت مصادر أن الباخرة (Georgios S) ستصل ميناء بورتسودان اليوم تحمل (60) ألف طن من القمح.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)