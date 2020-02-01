مصادر تكشف أسماء ترشيحات السفراء للمحطات الخارجية

تحصلت مصادر على ترشيحات وزارة الخارجية لـ(16) تم تقديمهم إلى حكومات دول بغرض الموافقة على قبولهم وهم د. نور الدين محمد حمد ساتي وهو من السفراء الذين تقاعدوا قبل سنوات وأعيد للخدمة ورشح إلى (الولايات المتحدة)، عبد الرحيم أحمد خليل (سفير بالمعاش منذ أكثر من 14 عاماً) ورشح إلى (بلجيكا)، محمد الياس محمد الحاج (على أعتاب المعاش) تمت تسميته إلى (مصر)، علي بن أبي طالب الجندي (بنك التنمية جدة) ورشح لسفارة السودان بـ(سويسرا)، بينما رشح مدير الشؤون الإدارية للموارد البشرية بالوزارة عبد المنعم عثمان البيتي لـ(المانيا)، وجعفر كرار أحمد (أعيد للخدمة ويعمل بالصين) سمى لـ(الصين).

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وبحسب صحيفة آخر لحظة، تم الدفع بسفير السودان بجوبا عادل إبراهيم مصطفى إلى (تركيا)، ورشح جمال الشيخ أحمد برئاسة الوزارة إلى (إثيوبيا) (كان سفيراً بإثيوبيا)، وعادل بشير حسن برئاسة الوزارة (السعودية)، عبد الوهاب الحجازي (تشاد)، السفير الحالي بالبرازيل عبد المنعم أحمد الأمين (الكويت)، وكيل الخارجية للشؤون السياسية الهام إبراهيم شانتير (كوريا الجنوبية)، عبد الرحيم صديق محمد (قطر)، أسامة نقد الله (أعيد إلى الخدمة مؤخراً – رشح لجنوب أفريقيا)، عبد الله محمد وادي (أستراليا)، وحمدان وادي دلدوم (البرازيل).

وبحسب العرف الدبلوماسي حال مرت ثلاثة أشهر ولم تفد الدولة بقبول الترشيح يعتبر غير مرغوب فيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)