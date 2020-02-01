معلومات جديدة بشأن ضحايا الشركة الإماراتية

كشف الشباب الذين تعاقدت معهم شركة (بلاك شيلد) الإماراتية، عن معلومات جديدة بشأن الخديعة التي ألمت بهم، وقالوا إن الشركة أبلغتهم بعودتهم إلى السودان، دون العمل بعقد جديد في أبوظبي كما وعدتهم من قبل، وأشاروا إلى وصول الدفعة الأولى والثانية صباح ومساء أمس، فيما تصل الدفعة الأخيرة مساء اليوم.

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وكشف ضحايا الشركة بحسب صحيفة آخر لحظة، عن تعويض قيمته (7400) درهم لكل شاب، وأوضحوا أن الشباب العائدين من ليبيا لديهم اجتماع حاسم مع الشركة غداً الأحد، يحدد فيه مصيرهم، بالبقاء في أبوظبي أو العودة إلى السودان، وأشاروا إلى أن الشباب كونوا لجنة ستلتقي بإدارة الشركة تطالبها بتعويضات كبيرة لما ألم بهم من مخاطر جراء خديعة السفر إلى ليبيا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)