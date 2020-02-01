والد الشهيد الفاتح النمير يطالب النائب العام برفع الحصانة عن القتلة

التاريخ: 01-فبراير-2020 فى : أخبار 2 مشاهدة ﻁﺎﻟﺐ ﻭﺍﻟﺪ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻨﻤﻴﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﺰﺭﺓ ﻓﺾ ﺍﻋﺘﺼﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺷﻬﺪﺍء ﺛﻮﺭﺓ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻧﻌﻤﺎﺕ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺴﺮ ﺍﻟﺤﺒﺮ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺩ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ ﻗﺘﻠﺔ ﺷﻬﺪﺍء ﺍﻟﻤﺠﺰﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ. Advertisements ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻨﻤﻴﺮ بحسب صحيفة الجريدة، خلال حديثه ﻓﻰ ﺣﻔﻞ ﺍﻟﺘﺄﺑﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺎﻣﺘﻪ ﻟﺠﺎﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺗﻨﺪﻟﺘﻲ ﻣﺴﻘﻂ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ: ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ ﻭﺷﻬﺪﺍء ﺛﻮﺭﺓ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻛﺮﺍﻣﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻮﺑﺔ. ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﻗﻤﺮﻳﺔ ﻋﻤﺮ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻧﺴﺒﺔ الـ40 % ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ. ﻭﺩﻋﺖ ﻗﻤﺮﻳﺔ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺍﻛﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺗﻘﻮﻳﻤﻬﺎ ﻭﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﻟﺰﻡ ﺍﻻﻣﺮ ﺫﻟﻚ ﻷﻧﻬﻢ ﻫﻢ ﺍﻟﺒﻮﺻﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻹﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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