القوات المسلحة تعلن بدء تبادل الأسرى مع جماعة أنصار الله الحوثية

التاريخ: 01-فبراير-2020
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أعلن الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، العميد عامر محمد الحسن، امس الجمعة، بدء إجراءات تبادل الأسرى السودانيين مع جماعة “أنصار الله”، لافتا إلى أن هذه الخطوة جاءت رغبة من الجماعة الحوثية.
وقال الحسن، في تصريح خاص بحسب صحيفة السوداني الدولية، انه في إطار قيادة التحالف العربي التي تقوده السعودية في الحرب ضد الحوثيين، تأتي الخطوة لبدء إجراءات لتبادل الأسرى السودانيين والتي ستكون بواسطة اللجنة الدولية للصيب الاحمر، وأوضح أن “هذه الخطوة ستتم عبر آليات وقنوات التحالف العسكري العربي في السعودية.
وكان القيادي في جماعة “أنصار الله”، عبد القادر المرتضى، كشف، الخميس الماضي، عن تحركات لتنفيذ صفقة تبادل أسرى مع القوات السودانية العاملة ضمن قوات التحالف العربي في اليمن.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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