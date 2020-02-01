عودة (16) من السودانيين بليبيا إلى الخرطوم

التاريخ: 01-فبراير-2020
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عاد إلى الخرطوم على متن خطوط (العربية) عصر أمس، (16) من الشباب السودانيين الذين نقلوا للعمل كحراس أمن بليبيا، إضافة لعدد آخر من الذين كانوا بمعسكر تدريب في دولة الإمارات.
وأصدرت شركة (بلاك شيلد) التي تعاقدت مع سودانيين للعمل كحراس بياناً أمس بحسب صحيفة الصيحة، أكدت فيه انها تعاقدت مع جنسيات مختلفة للعمل حراس أمنيين في عدد من الدول، وأن كل متعاقد يعلم بهذا الأمر.
وأشارت إلى أن الشركة بناءً على رغبة العديد ممن تعاقدت معهم قررت إرجاعهم لبلدانهم وتكفلت بالتذاكر، فضلاً عن منحهم (1500) دولار لكل فرد مما سبب لها خسائر كبيرة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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