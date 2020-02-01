الجبهة الوطنية العريضة: لقاء حمدوك وغازي مؤسف ومستفز

التاريخ: 01-فبراير-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة Advertisements وصفت الجبهة الوطنية العريضة لقاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بغازي صلاح الدين بالمؤسف والمستفز لجميع ثوار جماهير الشعب واعتبرت خلال بيان امس الجمعة غازي صلاح الدين احد عرابي نظام الانقاذ الشمولي. وقالت بحسب صحيفة السوداني الدولية، أتي هذا اللقاء المخزي وجماهير شعبنا ظلت منذ سقوط رأس النظام تترقب وتنتظر القبض على واعتقال غازي صلاح الدين والتحري والتحقيق معه وفق البلاغ والعريضة التي قام بتقديمها القانوني الضليع رئيس الجبهة الوطنية العريضة وشهيد الوطن استاذ علي محمود حسنين وآخرون. والمتعلقة بضلوع قادة نظام الانقاذ الشمولي وعلى رأسهم غازي صلاح الدين في التخطيط والتدبير لانقلاب نظام الانقاذ الشمولي المشؤوم في 30 يونيو 1989م. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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