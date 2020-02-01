شركة (الكهرباء) تعلن برمجة للقطوعات

التاريخ: 01-فبراير-2020 فى : أخبار 10 مشاهدة أعلنت شركة كهرباء السودان القابضة، بدء عمليات الصيانة الدورية لمحطة أم دباكر “كوستي ولاية النيل الأبيض” في إطار تجويد العمل ومزيد من الشفافية، ونوهت إلى المواطنين بأخذ التحوطات اللازمة. Advertisements تأتي أعمال الصيانة استكمالاً لجهود وزارة الطاقة والتعدين للاستعداد لفصلي الصيف والخريف لتقليل نسبة الأعطال وضمان استقرار إمداد الكهرباء. واعتذرت الشركة عن نقص في التوليد الحراري قد يؤثر على استقرار التيار الكهربائي وبرمجة قطوعات خفيفة خلال فترة الصيانة. وقالت الشركة بحسب صحيفة الصيحة، إن الصيانة ملقاة على كاهل فرق فنية قادرة على إنهاء مهامها في وقت وجيز.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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