عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 1 فبراير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

المجهر:

أصحاب المخابز يرفعون سعر الرغيف والحكومة تتوعدهم بالإغلاق

أبو هريرة لـ(المجهر): كنت ألتقي “البشير” في كوبر وهذه تفاصيل اعتقالي

“ديبي” يتسلم رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة

وزارة التعليم العالي تنفي وجود مواد نووية أو إشعاعية بحاويات في أم درمان

التـيار

نيابة الفساد تستجوب شقيق المخلوع وتلقي القبض على مراجعٍ قانوني شهير

الأمم المتحدة: العام 2020 يمثّل فرصة العمر لدعم السودان

الهلال والأهلي المصري في حسم صعود الأبطال

الكهرباء تعلن عن قطوعاتٍ وتطالب المواطنين بأخذ التحوّطات

الجريدة

تجمّع المهنيين: لقاء حمدوك والعتباني شكّل صدمة شديدة لنا

مدني: “أي مخبز يزيد أسعار الخبز سيواجه بالقانون والديمقراطية لا تعني الفوضى

قيادات بقوى الحرية والتغيير ترفض التسوية السياسية مع الإسلاميين

القوات المسلّحة تعلن بدء تبادل الأسرى مع جماعة أنصار الله الحوثية

والد الشهيد الفاتح النمير يطالب النائب العام برفع الحصانة عن القتلة

أخبار اليوم

وزير الصناعة يرفض زيادة اصحاب المخابز سعر الرغيفة لجنيهين ويتوعد بالمحاسبة.

لجنة العمل الميدني بـ (الحرية والتغيير) تطالب بالتبليغ الفوري عن أي مخبز يزيد الأسعار.

اتفاق ثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا على ملء بحيرة سد النهضة.

عقار يواصل التبشير بالسلام في جولات واسعة بجنوب النيل الأزرق.

التعليم العالي : لا وجود لأي مواد نووية أو إشعاعية بحاويات غرب أم درمان.

الوطن

“التجارة” : زيادات أسعار الخبز سيتم حسمها بالقانون

“الكهرباء” تعتزم برمجة قطوعات بسبب نقص التوليد الحراري

في تجربة غير مسبوقة .. “الظافر العقارية” تؤمن على عقودات شراء العقارات

آخر لحظة

مضاعفة أسعار الخبز وبرمجة قطوعات الكهرباء

معلومات جديدة بشأن ضحايا الشركة الإماراتية

القبض على قيادي بالتغيير في محاولة تهريب دقيق

تلميدة تنهي حياتها شنقاً

(آخر لحظة) تكشف ترشيحات (16) سفيراً للخارج

(300) مخبز بالجزيرة مهددة بالتوقف

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الحداثة

مدني للحداثة: الحكومة هي الجهة الوحيدة المخوّل لها تحديد أسعار الخبز وأوزانه

السفارة السودانية ببكين: خطة لإجلاء الطلاب من مدينة ووهيان معقل فايروسكورونا

برمجة قطوعات للكهرباء بدءًا من اليوم

اتفاق حول سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا

مانيس: الرئيس التشادي أعلن عن مؤتمر للمناطق الحدودية يهدف لتحقيق السلام

الانتباهة

مدني للانتباهة: لا زيادة في أسعار الخبز

اتحاد المخابز المحلول: القبول بالتسعيرة الجديدة أو الإضراب

ارتفاع الدولار لـ98 جنيهًا

تعسّر القراءة لـ170″ طالبًا في مدارس بشرق النيل

جامعة السودان تحدّد أسعار الوجبات

تجمّع المهنيين: لقاءحمدوكوغازي صدمة كبيرة

الصيحة

مخابز ترفع سعرا الرغيف والحكومة تتوعّد

موقع أمريكي: رفع اسم السودان منالإرهاب خلال45″ يومًا

عرمان للصيحة: يجب ألاّ نستبدلتمكين الإسلاميين بتمكين آخر

الهلال والأهلي..نزال العبور والروح الرياضية فيالجوهرة

المفوضية: لا حقوق إنسان دون تعديلالوثيقة الدستورية

“الصيحة تفتح ملف مشروع الـ11″ مليار دولار بـمقرسم

حركة عبد الواحد: لا اتصالاتٍ أو مشاوراتٍ مع الاتحاديالأصل

السوداني الدولية

وزير الطاقة للسوداني الدولية: لا علم لنا بزيارة نائب الرئيس الكيني إلى البلاد

اجتماع وشيك لإجازة أربعة قوانين مثيرة للجدل

اتخاد المخابز يعلن زيادة في سعر”الرغيفة” والوزير يطلب مهلة

إلقاء القبض على مراجع قانوني شهير مع شقيق المخلوع في بلاغ فساد

الدار:

احتجاجات في الشارع السوداني بسبب زيادة سعر الخبز

القبض على ناشر الفيديو الذي هدد بقتل لاعبي ومشجعي النادي الأهلي المصري

السيادي: عودة المؤسسات الإعلامية الموقوفة قريباً

إجراءات أمنية لمباراة الهلال والأهلي المصري

تفاصيل جديدة حول مقتل طفلة المقاريت

اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان “العلم في حياتنا” للأساس وامتحان الرياضيات الأساسية للثانوي

قناة الملاعب

ختام دورة الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص بالقاهرة

ختام بطولة كأس الاستقلال للناشئين بالدمازين شمال

الاطمئنان على تأمين مباراة الهلال والأهلى المصري

الهلال السوداني يستضيف الأهلي القاهري التاسعة مساء اليوم باستاد الهلال ضمن مجموعات أبطال أفريقيا