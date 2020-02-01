أوقية الذهب ترتفع..تعرّف على سعر الجرام بالخرطوم

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الخليج 365 :
سجل سعر أوقية الذهب في التداولات العالمية مساء أمس الجمعة 1584.77 دولاراً بارتفاع 5 دولارات و33 سنتاً عن تداول الخميس والذي كان قد بلغ 1579.44 دولاراً
وبلغ سعر الجرام عالمياً 51.12 دولاراً، ووفقا لسعر شراء الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك السودان المركزي والذي سجل 45 جنيهاً فإن السعر المحلي للجرام من الذهب ليصبح 2300 جنيه.
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