بالصورة.. لقاء وزيرة الرياضة والكاردينال مع لاعبي الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ارتفعت المعنويات في معسكر نادي الهلال السوداني، وذلك بعد زيارة مفاجئة قامت بها وزيرة الشباب والرياضة السودانية ولاء البوشي لتدريبات الفريق بملعب الجوهرة الزرقاء في أم درمان.

وحضرت الوزيرة التدريب الختامي للهلال، مساء ا الجمعة، وذلك قبل أقل من 24 ساعة من موعد المباراة الفاصلة ضد ضيفه الأهلي المصري، المقررة غدا السبت، في ختام منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا.

والتقت البوشي فور وصولها ستاد الجوهرة الزرقاء، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، الدكتور أشرف الكاردينال، وقالت في أول حديثها له: “جئت لأقف مع أبطالنا في مباراة الغد”.

وبعد ذلك تحدثت وزيرة الرياضة السودانية، للاعبي الهلال، عن أهمية المباراة وانتظار الشعب السوداني لانتصار يقود الفريق لربع نهائي البطولة