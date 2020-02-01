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الخليج 365 :
اكد مدرب الهلال السابق البرازيلي ريكاردو ان الهلال سوف ينتصر في مباراة اليوم الافريقية امام الاهلي المصري وقال برازيلي الهلال السابق ان الازرق سوف يمضي اكثر في هذه البطولة ولن يتوقف عن محطة ربع النهائي دور الثمانية موضحا ان الهلال يملك مقومات جيدة من،اللاعبين تمزح بين الخبرة والشباب لذلك الانتصار سيكون من نصيب الفرقة الزرقاء وطالب ريكاردو لاعبي الهلال بالابتعاد عن (التشنجات )و(ا لتوتر) وان يكون التركيز علي كرة القدمالجدير بالذكر ان المدرب البرازيلي ريكاردو قاد الهلال في عام 2007 واستطاع ان يحقق الانتصار علي الاهلي المصري في الخرطوم بثلاثة اهداف.
كانت هذه تفاصيل خبر برازيلي الهلال السابق يوجه رساله هامة للاعبي الازرق قبل ساعات من مباراة الاهلي المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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