الفاتح النقر: لا سبيل سوى الفوز أمام الأهلي المصري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد مدرب الهلال الفاتح النقر، صعوبة المواجهة التي تجمع الفريق مساء الغد أمام الأهلي المصري لحساب الجولة الاخيرة للمجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا . ويحتاج الهلال للفوز للتأهل خاصة وأنه يمتلك 9 نقاط في المركز الثالث فيما يتصدر الأهلي المجموعة بـ 10 نقاط .

وقال النقر : “مباراة الغد صعبة وأعددنا لها جيداً ونسعى لتقديم أداء يليق بحجم المباراة وتطلعات جماهير الفريق”.

وعن طريقة لعب الفريق خلال المباراة تابع :”لا أستطيع كشف طريقة اللعب الخاصة بمباراة الغد وسوف تتغير طريقة لعب الفريق وفق معطيات المباراة والفريقين يعرفان بعضهما جيداً ويمثلان كتاباً مفتوحاً”.

وتابع: “خيار واحد أمامنا هو الإنتصار وفريق الأهلي كبير وسندخل بفرصة واحدة ولن تشكل ضغط” .

وعن رايه في التحكيم قال النقر: “يهمنا فقط الأداء في الملعب ونحترم قرارات الحكم”.

وأختتم حديثه : “كل تركيزنا على المباراة وتحقيق الفوز وهي مباراة الاعبين ونحتاج لدعم الجماهير لبلوغ الدور ربع النهائي”. المادة السابقة السودان يخسر مليار دولار سنوياً المقالة القادمة برازيلي الهلال السابق يوجه رساله هامة للاعبي الازرق قبل ساعات من مباراة الاهلي المصري

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