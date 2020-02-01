السودان يخسر مليار دولار سنوياً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تعمل الحكومة السودانية وبرنامج الغذاء العالمي على تقليل الفاقد من الحبوب بسبب رداءة التخزين، ويعاني السودان من ضيق مساحات التخزين الحديثة مقارنة بالأراضي الزراعية الواسعة، الأمر الذي يفقد البلاد نحو مليار دولار سنويا من عائداتها من المحاصيل الزراعية.

ويفقد السودان ما يقرب من 40% من المحاصيل الزراعية جراء الآفات المتمثلة في الحشرات والتعفن والرطوبة بسبب رداءة التخزين.

وقالت مديرة إدارة الأمن الغذائي بوزارة الزراعة السودانية، محاسن محمد أحمد، إن السودان يعاني من فاقد المحاصيل قبل الحصاد وبعده.

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وأعلن برنامج الغذاء العالمي أنه سيعمل على تدريب مليوني مزارع هذا العام، حيث تؤثر خسائر ما بعد الحصاد على الإنتاجية والأمن الغذائي بسبب ممارسات التخزين والتجفيف غير السليمة.

وقال المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي بالسودان، حاميد نورو، إنه “دربنا في العام الماضي 500 ألف من صغار المزارعين ضمن حملات التوعية بسلامة التخزين الجيد للمحصول”، لافتًا إلى أنه بنهاية العام الجاري تستهدف خطتنا مليوني مزارع.

وتهدف خطط الحكومة السودانية وبرنامج الغذاء العالمي لتشجيع المزارعين على انتهاج أساليب التخزين البلاستيكي للحبوب إلى جانب تشجيع القطاع الخاص لإنشاء سوق لبيع أدوات التخزين.