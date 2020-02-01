الدولار يتحدى..ويواصل الارتفاع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : واصلت أسعار الدولار والعملات الأجنبية ارتفاعها بالسوق الموازي يوم الجمعة وصباح السبت متحدية العطلة الرسمية. وتم تداول سعر البيع بـ (98،700) جنيهاً، وسط شح المعروض مقابل زيادة الطلب بينما تراجعت الحملات الأمنية على تجار العملة. وأرجع متعاملون في سوق العملات الأجنبية الارتفاع حتى يوم العطلة إلى زيادة الطلب، بعد احجام التجار عن عمليات البيع مقابل نشاط الشراء، إلى جانب تراجع نشاط الحملات الأمنية على تجار العملة. وتوقع المتعاملون استمرار ارتفاع أسعار العملات خلال الأيام القادمة بسبب عدم وجود أي مؤشرات لتراجعها، خاصة مع نشاط الشراء لأغراض الاستيراد والاحتياجات الأخرى. المادة السابقة بومبيو يكتشف خطرا صينيا شديدا في أوكرانيا المقالة القادمة بريطانيا تخرج رسميا عن الاتحاد الأوروبي

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