شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: يجد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أن “مجيء الصين إلى أوكرانيا” يشكل تحديا كبيرا.

وذلك لأن بكين “تفعل أشياء لا تفيد الشعب الأوكراني”.

ووضح من تصريحات مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أن التحدي الذي تحدث عنه هو أن الوجود الصيني يعيق “البزنس” الأمريكي عن دخول أوكرانيا، ولذلك “لا يفيد مجيء الصين الشعب الأوكراني”.

وقال بومبيو في تصريحات صحفية “إن البزنس الأمريكي يريد أن يأتي إلى هنا ويستثمر. ويجب أن نتأكد من توفر إمكانيات ليفعلوا ذلك”.

وأضاف بومبيو أنه ناقش هذه الأمور مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. سبوتنيك المادة السابقة الصين تطلب من الاتحاد الأوروبي تسهيل شراء الإمدادات الطبية العاجلة المقالة القادمة الدولار يتحدى..ويواصل الارتفاع

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يكتشف خطرا صينيا شديدا في أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.