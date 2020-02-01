الصين تطلب من الاتحاد الأوروبي تسهيل شراء الإمدادات الطبية العاجلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت الحكومة الصينية، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ طلب من الاتحاد الأوروبي تسهيل شراء الصين للإمدادات الطبية العاجلة من الدول الأعضاء.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: “حصلت لجنة الصحة الوطنية بالصين حتى 31 كانون الثاني/ يناير بيانات من 31 إقليم تفيد بأن عدد المصابين وصل إلى 11791 شخص، من بينهم 1795 بحالة حرجة، وفارت 259 شخصا الحياة، وتعافي 243 شخصا”.

هذا وأفادت تقارير بأن هذا الفيروس القاتل الذي ظهر في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من الصين، انتقل في أقل من ثلاثة أسابيع إلى نحو 18 دولة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية مساء الخميس الماضي، فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت “حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي”.

يذكر أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، أن الصين ستتعاون مع الدول التي تصر على إجلاء رعاياها من مدينة ووهان المغلقة للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا الجديد.