واشنطن تحذر الفلسطينيين من معارضة خطة ترامب!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت الفلسطينيين، اليوم الجمعة، من أن التعبير عن استيائهم من خطة السلام الأمريكية في المنظمة الدولية لن يؤدي إلا إلى تكرار ذات النهج الفاشل للعقود السبعة الماضية.

وقالت كرافت إنه إذا كان الرد الأولي للفلسطينيين على الخطة متوقعا “لماذا لا يأخذوا هذا الاستياء ويستخدمونه بدلا من ذلك في المفاوضات”؟.

وأضافت كرافت لـ”رويترز”، أن “نقل هذا الاستياء إلى الأمم المتحدة لا يؤدي إلا إلى تكرار ذات النهج الفاشل للعقود السبعة الماضية”.

وتابعت “دعونا نتجنب تلك الشراك وبدلا من ذلك نعطي السلام فرصة”.

وفي وقت سابق، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إنه “من المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة عن الخطة أمام مجلس الأمن الدولي خلال الأسبوعين القادمين”.

وعبر منصور عن أمله في أن يصوت المجلس على مشروع قرار بهذا الشأن.