موعد مباراة الهلال والاهلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا و القنوات الناقلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يترقب عشاق الساحرة المستديرة اليوم السبت موعد مباراة الهلال السوداني والاهلى المصري والمقرر أقامتها بأم درمان ضمن مباريات دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا .

ويتصدر الاهلي المصري ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة عن النجم الساحلي والهلال السوداني أصحاب المركز الثاني والثالث برصيد 9 نقاط بينما يتذيل بلاتنيوم المجموعة بنقطة واحده حصدها من تعادل وحيد مع الأهلي على أرضه.

ومن المقرر أن يستقبل الهلال منافسه الأهلي على ملعبه “الجوهرة الزرقاء” ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الفريق الهلالي للفوز للظفر على الثلاث نقاط لضمان التأهل الى الدور القادم في دوري ابطال افريقيا 2020 .

بينما يخوض النجم الساحلى مباراة سهلة على أرضه أمام بلاتنيوم الزيمباوي فى نفس توقيت مباراة الهلال ضد الاهلي ، ويحتاج الفريق التونسي للفوز لضمان التأهل لدور الثمانية دون النظر لنتيجة مباراة الهلال والأهلي.

أما في حالة التعادل مع بلاتنيوم وكذلك تعادل الأهلي مع الهلال السوداني فيتأهل الأهلي مباشرةٍ لدور الثمانية ويصعد معه الهلال السوداني بإفضلية المواجهات المباشرة فى حالة تساوي الأهداف مع النجم الساحلي.

موعد مباراة الهلال السوداني والاهلي المصري والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الهلال السوداني والاهلي المصري على ملعب أم درمان، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءٍ بتوقيت الخرطوم والقاهرة والعاشرة مساءٍ بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة مجموعة قنوات بي ان سبورتس الرياضية عبر قناتها beIN Sports HD1 كما قررت مجموعة بي ان سبورتس إسناد التعليق على المباراة للتونسي عصام الشوالي.

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التشكيل المتوقع لمباراة الهلال السوداني والاهلي المصري

تشكيل الهلال السوداني

حراسة المرمي: جمال سالم

خط الدفاع: أطهر الطاهر – السمؤل ميرغني – عبد اللطيف بوي – فارس عبد الله

خط الوسط: أبوعاقلة عبد الله – نصر الدين الشغيل – محمد دراج – سليم محمد

خط الهجوم: محمد موسى – وليد الشعلة

تشكيل الأهلي المصري

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أيمن أشرف – رامي ربيعة – علي معلول – أحمد فتحي

خط الوسط : عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي قفشة – حسين الشحات – جونيور أجاي

خط الهجوم : اليو بادجي