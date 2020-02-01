الطيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على أهداف وسط قطاع غزة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية، أمس الجمعة، على أهداف وسط قطاع غزة، قال إنها ردا على قذائف صاروخية انطلقت من القطاع.
وقال متحدث الجيش، افيخاي ادرعي عبر تويتر: “أغارت مقاتلات حربية وطائرات أخرى قبل قليل، على عدد آخر من الأهداف التابعة لمنظمة حماس ردا على إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات تجاه إسرائيل”.
وكان سلاح الجو الإسرائيلي، قد شن فجر أمس، غارات على أحد مواقع التابعة للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وذلك بعد إطلاق ثلاثة صواريخ من القطاع، اعترضت منظومة “القبة الحديدية” اثنين منهما، فيما سقط الثالث في منطقة مفتوحة، دون أن يبلغ عم وقوع إصابات أو أضرار.
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