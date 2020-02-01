إتحاد المخابز المحلول يهدد الحكومة ويقرر زيادة 100% على أسعار الخبز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قرر اتحاد المخابز السوداني، التابع للنظام البائد مساء الجمعة، زيادة سعر الخبز لجنيهين بدلاً من جنيه واحد.

وأصدر اتحاد المخابز “المحلول” بيانًا أشار فيه إلى أنه أقرّ زيادة ١٠٠% على أسعار الخبز، موجهًا المخابز في العاصمة الخرطوم بتطبيقها على المواطنين، كما هدد بإغلاق جميع المخابز في حال رفض الحكومة الزيادة المعلنة.

وتأتي خطوة الاتحاد دون اتفاق مع السلطات المختصة ما عدّه نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه محاولة لثورة مضادة وخلق حالة من الارتباك في الشارع السوداني.

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وفي المقابل، حذّر وزير التجارة والصناعة السوداني، مدني عباس مدني، أي مخبز يرفع سعر الخبز للمواطنين بالتعرّض لعقوبات قانونية رادعة.

ولا تزال أزمة الحصول على قطع الخبز قائمة؛ حيث يتطلب الحصول على الخبز الوقوف في طوابير طويلة أمام المخابز.

وتتهم لجان المقاومة، أصحاب المخابز بالتلاعب بالدقيق المدعوم وبيعه في السوق السوداء بضعف سعره، بجانب بيع الخبز التجاري من الدقيق المدعوم للمواطنين.