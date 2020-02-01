شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

السعى لفك اسر المواطنين السودانيين حيث كانوا هو واجب الحكومة السودانية ولايجوز لها التراخى فيه أو التأخر عنه أو عدم الاهتمام بهذا الملف فى أى منطقة من المناطق يوجد بها سودانى يحتاج الى مساعدته وفك اسره وتحريره وايصاله الى وطنه وابلاغه مأمنه.

وقد تابع الكثيرون قضية الساعة المثارة هذه الايام والمتمثلة فى الخديعة الكبرى التى تعرض لها بعض الشباب السودانيين من قبل شركة خاصة فى الأمارات وقعت معهم عقودا للعمل كحراس امنيين فى الأمارات ليتفاجأوا واهلهم انه قد زج بهم فى الحرب الليبية ، وقد رأى السودانيون فى الأمر تجاوزا لكل الاعراف وسيرا على خطى عصابات الاتجار بالبشر وثار الجميع وضغطوا حتى تحركت الحكومة لتخليص شبابها ، واليوم وقضية الشركة الاماراتية لم تنته بعد فان قضية اخرى فتحت وهى الاسرى السودانيون باليمن الذين عرض اليمنيون إطلاق سراحهم فى صفقة تبادل للاسرى تكون حكومتنا مطالبة بالضغط على السعودية للتفاعل مع القضية وصولا الى انهاء هذا الملف بتحرير الأسرى السودانيين.

والخبر ادناه يوضح القضية :

أعلن الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، العميد عامر محمد الحسن بدء إجراءات تبادل الأسرى السودانيين مع جماعة “أنصار الله”، لافتا إلى أن هذه الخطوة جاءت رغبة من الجماعة الحوثية.

وقال الحسن، في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، إنه “في إطار قيادة التحالف العربي التي تقوده السعودية في الحرب ضد الحوثيين، تأتي الخطوة لبدء إجراءات لتبادل الأسرى السودانيين التي جاءت برغبة من قبل جماعة الحوثيين اليمنية والتي ستكون بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر”.

وأضاف أن “هذه الخطوة ستتم عبر آليات وقنوات التحالف العسكري العربي في السعودية”.

وكان القيادي في جماعة “أنصار الله”، عبد القادر المرتضى، كشف الخميس عن تحركات لتنفيذ صفقة تبادل أسرى مع القوات السودانية العاملة ضمن قوات التحالف العربي في اليمن.

وغرد المرتضى، وهو رئيس لجنة شؤون الأسرى في “أنصار الله” وعضو وفد الجماعة المفاوض، عبر “تويتر”، قائلاً: ‏”أبلغنا السلطات السودانية عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بأن لدينا أسرى سودانيون وأننا جاهزون لإجراء تفاوض معهم على صفقة تبادل”.

وأضاف أنه يأمل من السلطات في السودان بالضغط على السعودية والإمارات لتحرير أبنائها.

حكومة حمدوك مطالبة بالعمل الجاد والمسؤول للافراج عن اسرانا باليمن وهذا يتطلب موقفا حاسما وضغطا على السعودية لاتراجع عنه لتتفاعل مع الموضوع ويتم الافراج عن اسرانا واعادتهم للوطن .