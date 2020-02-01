مشهد يمني مهيب رفضا لصفقة العار.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فى موقف مهيب خرجت المدن اليمنية فى مظاهرات عارمة شهد العالم انها ليست بالامر السهل واستنكر آلاف الاحرار من ابناء الشعب اليمنى سرقة القرن الكبرى التى اعلن عنها الرئيس الامريكى الارهابى ترامب فى حضور الصهيونى المعتدى بنيامين نتنياهو الذى اعلن ما اسماها خطته للسلام فى الشرق الاوسط وانهاء الصراع العربى الاسرائيلى وهى الخطة التى اصطلح على تسميتها بصفقة القرن ، وقد ارتفعت اصوات الاحرار رافضة هذا السلوك الهمجى الاجرامى الذى اعلنه ترامب وكم كان مؤسفا ان يشارك فى هذا المحفل الطاغوتى الظالم بعض العملاء اتباع ترامب والصهيونية العالمية ويطعنون القدس الشريف والشعب الفلسطينى المظلوم بمشاركتهم ترامب فى عدوانه الاجرامى فقد كان سفراء الأمارات والبحرين وسلطنة عمان فى واشنطون حضورا فى هذا الاعلان وهم بلا شك لايمثلون شعوبهم الحرة الابية المقاومة ، وايضا تم الاعلان عن التزام ال سعود بدفع خمسين مليون دولار لاقامة صفقة العار وهذا يؤكد بكل وضوح ان هؤلاء الحكام الخونة وهذه الانظمة العميلة انما تمضى فى ركب الصهاينة القتلة المجرمون يقودهم ترامب الاحمق ، وهاهى شعوب الامة الحرة تقول لا والف لا لصفقة الذل والعار ، ونقف جميعنا اجلالا واكبارا للشعب اليمنى الشريف المظلوم الذى ملأ الساحات اليوم فى موقف ليس جديدا عليه فاليمنيون دوما فى مقدمة شعوب امتنا المتصدين لاباطيل المبطلين المناصرين لاخوانهم الفلسطينيين المظلومين واليوم وكثير من شعوبنا لم تخرج بشكل كبير ومنظم ضد صفقة العار هاهم ابطال اليمن رغم الحصار والظلم والجوع والمرض وكل مآسى الحرب التى يشنها عليهم تحالف محمد بن سلمان ومحمد بن زايد المدعومان امريكيا واسرائيليا والمتواطئان اليوم مع امريكا واسرائيل على القدس الشريف ، رغم كل هذه الظروف الصعبة التى يمر بها الشعب اليمنى المظلوم فانه قد خرج داعما للقدس مناصرا للقضية الفلسطينية العادلة رافضا لخطة ترامب الخبيثة التى تطبخ بنفط العرب والمسلمين وبمشاركة بعض الانظمة العربية العميلة وعلى رأسها السعودية وسلطنة عمان والبحرين والامارات وغيرهم ممن ارتضوا الهوان وخانوا امتهم وساروا على طريق الخيانة .

التحية للشعب اليمنى المجاهد والتحية للشعب الفلسطينى المظلوم والخزى والعار للاعراب المنافقين .