استجابة لدعوة أنصار الله.. الجيش يعلن عن بدء اجراءات تبادل الأسرى السودانيين باليمن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعلن متحدث القوات المسلحة السودانية العميد عامر محمد الحسن، الجمعة، بدء اجراءات تبادل الأسرى السودانيين مع جماعة أنصار الله(الحوثيين).

واعتبر متحدث القوات المسلحة إن هذه الخطوة جاءت رغبة من جماعة أنصار الله(الحوثيين).

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن الحسن، قوله، أنه و”في إطار قيادة التحالف العربي التي تقوده السعودية في الحرب ضد الحوثيين، تأتي الخطوة لبدء إجراءات لتبادل الأسرى السودانيين التي جاءت برغبة من قبل جماعة الحوثيين اليمنية والتي ستكون بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر”.

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وأشار الحسن إلى أن “هذه الخطوة ستتم عبر آليات وقنوات التحالف العسكري العربي في السعودية”.

والخميس، أكد رئيس لجنة الأسرى في جماعة أنصار الله(الحوثيين) عبدالقادر المرتضى، ان هناك تحركات لتنفيذ صفقة تبادل أسرى مع القوات السودانية العاملة ضمن قوات التحالف العربي في اليمن.

وقال المرتضى، على حسابه في تويتر، “أبلغنا السلطات السودانية عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بأن لدينا أسرى سودانيون وأننا جاهزون لإجراء تفاوض معهم على صفقة تبادل”.