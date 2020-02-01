قيادي بالحرية والتغيير: دعوة الاسلاميين للمصالحة فيه عدم تقدير للثورة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺑﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻷﻱ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻟﻘﺎء ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺩ. ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺩ. ﻏﺎﺯﻱ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺘﺒﺎﻧﻲ. ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻄﻴﺐﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟصحيفة ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ الصادرة اليوم السبت، ﺃﻥ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊﺃﻥ ﻧﺤﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﺟﺎءﺕ ﻟﻜﻲ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ،ﻭﺍﺻﻔﺎً ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺒﻴﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﻄﻨﺔ. ﻭﻗـﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﺇﻥ ﻛﻞﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻢﻟﺤﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﻣﺆﻛﺪﺍً ﺑﺄﻥﺩﻋﻮﺗﻬﻢ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺧﺒﻴﺜﺔ، ﻭﺃﻛﺪ ﺭﻓﺾﻗﻮﻯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﻬﺎ. Advertisements ﻭﺣــﺬﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺠﻞ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩﺍﻟـﺪﻋـﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟـﻠـﻘـﺎءﺍﺕ. ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻥ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ،ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓﺍﻟﺨﺒﻴﺜﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﻴﺪﺓ، ﻭﺃﺭﺩﻑ: ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺩﻋﻮﺍﺕﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺂ ﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﻴﻦ. ﻭﻗﻄﻊ ﺑﺄﻥﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺩﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﺩﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﺷﻜﻠﻬﺎ، ﻭﺷـﺪﺩ ﻋﻠﻰﺍﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺃﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﻴﺲﺑﻤﻘﺪﻭﺭﻫﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ.

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