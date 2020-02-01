عبر "الجزيرة".. إعلام قطر يواصل هجومه على حكومة السودان الجديدة

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السبت 1 فبراير 2020
يواصل إعلام دولة قطر عبر ذراعه الإعلامي "قناة الجزيرة" هجومه على حكومة السودان الجديدة.
وتحاول قطر جاهدة من خلال وسائل إعلامها والمحسوبين عليها تشويه صورة الحكومة، من خلال ترويج شائعات تسبب في أزمات سياسية، بهدف فرض نفوذها وإعادة الإخوان مجددا في البلاد.
قناة "الجزيرة" القطرية، ومثلها مواقع كـ"عربي21" و "العربي الجديد" و "ميديل إست آي" وغيرها، أن تبرز عناوين خبرية كاذبة.
وبجانب ذلك كثفت أذرع قطر الإعلامية من حملتها ضد الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس الانتقالي، بحسب وسائل إعلام سودانية.
الموقف القطري الحاد تجاه المجلس العسكري الانتقالي، ازداد حدة بعد عزل عوض بن عوف، الجنرال المحسوب على تيار الإخوان في السودان، والذي سارعت قطر إلى تهنئته بعيد توليه القيادة لفترة وجيزة عقب سقوط النظام السابق.
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