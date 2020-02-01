مجلس الوزراء يُوجِّه “العدل” بتنفيذ مُلاحظاته على مشروعات القوانين

التاريخ: 01-فبراير-2020
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وجّه مجلس الوزراء، وزارة العدل بتنفيذ المُلاحظات التي تمّت بشأن مشروعات القوانين التي دفعت بها الوزارة للمجلس.
وقال مدير الإدارة القانونية محمد أحمد الغالي لمصادر، إنّ مجلس الوزراء في جلسته الراتبة من كُلِّ أُسبوعٍ أجرى مُلاحظات طفيفة تمّت مُناقشتها تتعلّق بالقوانين التي أودعتها وزارة العدل، وأوضح الغالي أنّ القوانين سيتم عرضها في الاجتماع المُشترك لمجلسي الوزراء والسيادة لإجازتها بصورةٍ نهائيةٍ، وتصبح سارية.
وشملت القوانين التي تم إيداعها منضدة مجلس الوزراء بحسب صحيفة الصيحة، قانون التعديلات المُتنوِّعة، والنيابة العامة تعديل 2020م ومفوضية السلام، ومفوضية العدالة الانتقالية 2020م وقَانُون مُكافحة الفساد واسترداد المال العام، وقانون مفوضية حقوق الإنسان، وقانون المجلس الأعلى للحج والعمرة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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