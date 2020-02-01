الإدارة الأميركية تضيف السودان لقائمة حظر دخول أميركا

التاريخ: 01-فبراير-2020
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أضافت الإدارة الأميركية، يوم امس الجمعة، “6” دول إلى الدول التي تواجه قيودًا صارمة على السفر، مما يمنع فعلياً الهجرة من أكثر الدول الإفريقية سكانًا، نيجيريا، وميانمار، حيث يفر اللاجئون من الإبادة الجماعية.
وإلى جانب نيجيريا، ستضرب درجات متفاوتة من القيود ثلاث دول إفريقية أخرى بحسب صحيفة الجريدة، وهي إريتريا والسودان وتنزانيا، ودولة سوفيتية سابقة وهي قيرغيزستان. ويمكن أن يكون مسلمو ميانمار الروهينغيا عالقين في ضبابية الإجراء. ويبلغ إجمالي عدد الدول المدرجة في قائمة السفر المقيدة الآن 13 دولة، وفقاً لما أوردته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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