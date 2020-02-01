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الشركة الإماراتية تكشف عن خسائر لحقت بها

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 01-فبراير-2020

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الشركة الإماراتية تكشف عن خسائر لحقت بها

 

أصدرت شركة بلاك شيلد بيانا أكدت فيه انها تعاقدت مع جنسيات مختلفة للعمل حراساً امنيين في عدد من الدول وان كل متعاقد يعلم بهذا الامر.

 

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وأشار البيان بحسب صحيفة السوداني الدولية  الى ان الشركة بناء على رغبة العديد ممن تعاقدت معهم قررت ارجاعهم الى بلادهم وتكفلت بالتذاكر فضلاً عن اعطائهم مبلغ 1500 دولار لكل فرد مما سبب لها خسائر كبيرة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

 

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