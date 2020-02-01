حركة عبد الواحد: لا اتّصالات مع الاتحادي “الأصل” على أيِّ مُستوى

أكد الناطق باسم حركة جيش تحرير السودان محمد عبد الرحمن الناير، أنه ليس لدى الحركة أي اتصالات أو مشاورات مع الحزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل” على أيِّ مستوى من المُستويات.

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وأشار الناير في بيانٍ صحفي أمس بحسب صحيفة الصيحة، إلى تَصريحات القيادي بالحزب الاتحادي “الأصل” علي السيد والتي نُشرت أمس، بأنّ هُنالك مُشاورات بين قيادات الحزب وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور للتوقيع على اتفاق ثنائي بين الطرفين على غرار الذي وقّعوه مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة الفريق عبد العزيز آدم الحلو.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)