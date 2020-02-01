مصادر تَفتَح ملف مشروع الـ(11) مليار دولار بـ”مقرسم”

التاريخ: 01-فبراير-2020
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تحصّلت مصادر، على معلومات جديدة بشأن “مشروع قلب العالم” بجزيرة “مقرسم” في عرض البحر الأحمر، والذي قال منفذوه إنه سيتم بنحو (11) مليار دولار، ووضع حجر أساسه الرئيس السابق المخلوع عمر البشير.
وبحسب صحيفة الصيحة وصلت المصادر، إلى داخل جزيرة مقرسم في رحلة بحرية شاقة، للوقوف على الأعمال التي قالت الشركة المنفذة إنها بدأتها بالمشروع الملياري الذي قيل إنه سيُحوّل السودان إلى جنة الله في الأرض.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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